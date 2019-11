88 millions pour des voies réservées à Lévis

Lévis mise sur l'ajout de deux voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture pour optimiser l'efficacité de son transport en commun.

Le projet de 87,9 millions de dollars permettra aux usagers de gagner jusqu'à 14 minutes en moyenne pendant les heures de pointe.

La ville songeait initialement à insérer les voies réservées au centre de la chaussée, mais elles seront finalement aménagées latéralement sur une distance de 5 kilomètres entre les routes du Président-Kennedy et Monseigneur-Bourget ainsi qu'entre le chemin du Sault et la rue de Mercure.

Le plan prévoit également l'ajout d'une piste cyclable, des traverses piétonnes sécurisées, des abribus mieux adaptés, des trottoirs plus larges et des feux de circulation synchronisés.

En juin 2017, nous avons présenté un projet de transport en commun adapté à la réalité lévisienne, respectant les besoins des usagers et la capacité de payer des contribuables. Aujourd’hui, nous présentons à la population l'état d'avancement de ce projet qui améliorera le transport en commun, le rendra plus attractif et agira sur les tronçons les plus congestionnés du boulevard Guillaume-Couture.

- Gilles Lehouillier, maire de Lévis