À haute vitesse dans un véhicule transportant de la drogue

La Sûreté du Québec a procédé vendredi à l'arrestation d'un automobiliste pour grand excès de vitesse sur l'autoroute Henri IV Sud, près de la sortie Ste-Geneviève.

L'individu dans la vingtaine a été intercepté à une vitesse de 189 km/h, vers 17h15. Dans son véhicule, les policiers ont également découvert d'importantes quantités de drogue, laquelle était non dissimulée.

Ils ont notamment saisi :

Environ 1700 grammes de cannabis en cocottes, dans divers sacs

Plus de 30 sachets de bonbons au cannabis de 350 mg chacun

Un peu plus de 6 grammes d’une substance végétale de couleur noire non identifiée

Près de 8 grammes de cocaïne divisée en sachets d’un demi gramme

Divers articles (matériel) pouvant servir au trafic de stupéfiants

Plus de 3000$ en argent canadien

Deux téléphones cellulaires

En plus d'avoir reçu un constat d'infraction de 1609$ et 18 points d'inaptitude, puis de voir son permis de conduite être suspendu, le résident de L'Ancienne-Lorette a été arrêté pour possession de cannabis et autres susbstances dans un but de trafic.

Il a été libéré sous promesse de comparaître.