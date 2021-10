Accident chez Domtar : les deux victimes sont de la région de Québec

Les deux victimes de l'accident de travail à l'usine Domtar de Windsor en Estrie sont de la région de Québec.

Il s'agit de Yan Baillargeon, un père de famille de 39 ans de Saint-Anselme et de Hugo Paré, 22 ans de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Les deux hommes étaient coincés sous les débris d'un échafaudage qui s'est soudainement effondré dans la nuit de lundi à mardi.

Domtar a offert ses condoléances aux familles et assure collaborer à l'enquête de la Sûreté du Québec et de la CNESST pour déterminer la cause de cet accident.