Accident grave à Québec: Le chauffard est accusé

Le chauffard à l'origine du grave accident qui a fait deux morts jeudi soir sur l’autoroute Dufferin-Montmorency à Québec a comparu par téléphone de son lit d'hôpital vendredi après-midi.

Éric Légaré, 43 ans, fait face à huit chefs d'accusation.

Il est notamment accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et conduite dangereuse.

L'accident a couté la vie à James Fletcher, 68 ans et sa fille Shellie âgée de 44 ans. Les deux enfants de cette dernière âgée de 10 et 14 ans reposent toujours dans un état critique et on craint pour leur vie.

L'accusé demeure détenu en attendant son retour en Cour prévu la semaine prochaine.

Le véhicule dans lequel se trouvaient les quatre membres d'une même famille a été embouti par un automobiliste ivre. Les deux adultes ont été tués sur le coup. Denis Langlois, journaliste Noovo Info

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Noovo Info)