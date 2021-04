Animation estivale : la Ville de Québec lance 4 appels de projets

Les organismes culturels et les artistes de Québec sont invités à soumettre leurs projets en vue d'animer la saison estivale. Afin de se donner "Un air d'été", la Ville lance 4 appels de projets, dont le budget totalise 3M$.

1M$ sera alloué à des activités spontanées d’animation, qui devront absolument être en formule déambulatoire ou en microprestation.

Une somme de 250 000$ permettra par ailleurs de réaliser des initiatives culturelles originales d’organismes culturels professionnels et 200 000$ serviront à soutenir le processus de création d'artistes individuels ou collectifs professionnels de tout âge.

La plus importante part du budget, soit 1,5M$, est réservée pour accueillir et concrétiser des projets qui se démarquent positivement et qui respectent les règles sanitaires en vigueur, mais qui ne se qualifient pas forcément pour les autres catégories.

"Artistes, artisans et organismes culturels : c’est le temps de laisser s’exprimer votre créativité et de nous épater. Nous vous donnons les moyens nécessaires pour proposer des projets inusités et pour faire rayonner votre talent. C’est grâce à votre génie créatif que dans les prochains mois, nous pourrons donner un air d’été aux citoyens et consolider notre offre touristique!". - Régis Labeaume, maire de Québec.

Les intéressés ont jusqu'au 10 mai pour soumettre leur idée originale.