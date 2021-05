Annonce en transport : le maire de Lévis confirme être invité

Le maire de Lévis confirme avoir reçu une invitation du premier ministre pour prendre part à un important événement dans les prochains jours.

Le gouvernement Legault doit dévoiler lundi les détails entourant le projet de tunnel Québec-Lévis.

Si Gilles Lehouillier dit se douter qu'il n'est pas convié à un cocktail, il affirme n'avoir que très peu de précisions sur ce qui sera dévoilé.

"On me dit que ça allait être un projet très rassembleur, incluant tous les modes de transport. J'ai hâte de voir ça. Je vais être comme vous, très très fébrile, mais je pense qu'on va vivre lundi, pour les régions de Québec, Chaudière-Appalaches et tout l'est du Québec, un moment historique. C'est ce que je pense."