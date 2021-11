Une enquête menée conjointement par les policiers de Québec et de Lévis a permis l'arrestation d'un présumé fraudeur de 23 ans.

Le jeune homme qui habite le secteur Loretteville aurait usé du stratagème de fraude appelé "La Guich" pour soutirer de l'argent à ses victimes.

Le fraudeur initie un contact avec sa jeune victime sur les médias sociaux ou dans un lieu public afin de lui faire miroiter la possibilité de gagner de l’argent très

rapidement et sans risque.

Le suspect sera accusé de fraude de plus de 5000 dollars, d'extorsion, de fraude à l’identité, d'utilisation et possession de données relatives à une carte de crédit et

de harcèlement criminel.

Il a été libéré en attendant le dépôt des accusations.