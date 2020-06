Arrestation musclée à Lévis : la police réagit!

La police de Lévis a réagi par voie de communiqué, hier soir, après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une arrestation musclée au parc de la rivière Etchemin.

Les images, tournées vers 20h le 23 mai dernier, montrent deux patrouilleurs intervenant lors d'un rassemblement illégal d'environ 35 personnes.

Un suspect de race noire âgé de 19 ans a alors été arrêté et fait maintenant face à de nombreuses accusations dont avoir flâné dans un lieu public et consommé des boissons alcoolisées, avoir injurié un policier, refusé de s'identifier, ainsi que pour voies de fait et menaces de mort contre un policier.

Un adolescent de 17 ans a aussi été interpelé.

Des commentaires sur les réseaux sociaux faisaient des rapprochements entre cette situation et celle de Minneapolis ayant mené à la mort de George Floyd, ce que dénonce le service de police, précisant être contre cette façon de faire.