Arrêtés à 12 et 13 ans pour le saccage d'un restaurant

Deux jeunes âgés d'à peine 12 et 13 ans seraient à l'origine du saccage du restaurant Ben et Florentine de Thetford Mines, survenu le weekend dernier.

Les policiers ont effectué une perquisition dans une résidence ce matin, où ils ont d'abord arrêté une adolescente de 13 ans. Un garçon de 12 ans a par la suite été arrêté à son tour.

Les deux amis ont été libérés sous promesse de comparaître et devront se présenter à nouveau en Chambre de la jeunesse le 18 mai prochain, alors qu'ils pourraient devoir faire face à des accusations d'introduction par effraction, de vol de moins de 5000$ et de méfaits de plus de 5000$.

Entre-temps, la Cour leur interdit de communiquer entre eux et de se trouver sur les lieux du crime.

Rappelons que lors de son arrivée à son commerce samedi matin, la propriétaire a trouvé les lieux sérieusement endommagés. De la nourriture et des appareils électroniques, pour une valeur de plus de 1000$, avaient notamment été volés.

Les dommages causés au mobilier, par des graffitis et par la perte de nourriture sont évalués à 10 000$.

La propriétaire a fait savoir plus tôt aujourd'hui sur les réseaux sociaux que les travaux de réparation sont déjà amorcés au restaurant.