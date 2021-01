Attaque dans le Vieux-Québec: le dépôt de la preuve presque complété

La divulgation de la preuve est maintenant presque complétée dans le dossier de Carl Girouard, accusé à la suite de la tragédie du 31 octobre dernier, dans le Vieux-Québec.

La Couronne confirme n'avoir plus que les résultats d'expertises de laboratoire à transmettre à la défense.

Rappelons que Girouard, âgé de 24 ans et originaire de Ste-Thérèse dans la région de Montréal, fait face à deux accusations de meurtres et cinq de tentatives de meurtre.

Le soir de l'Halloween, portant un costume médiéval et armé d'un sabre japonais, il s'en est pris à des passants dans différents secteurs du Vieux-Québec. Deux d'entre eux, François Duchesne, 56 ans, et Suzanne Clermont, 61 ans. ont perdu la vie.

Lors de la dernière comparution de Girouard, une évaluation psychiatrique avait été demandée par son avocat, Me Benoît Labrecque, remplacé depuis par Me Pierre Gagnon. Ce dernier représente également Michael Chicoine, accusé des meurtres de ses fils de deux et cinq ans, cet automne, à Wendake.

Le présumé tueur du Vieux-Québec sera de retour en cour le 12 mars prochain.