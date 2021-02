La police de Lévis met en garde la population contre des tentatives de "sextorsion" rapportées dernièrement sur son territoire.

Plusieurs adolescents et jeunes adultes ont affirmé qu'une jeune femme était entrée en contact avec eux via Instagram et Snapchat, avant de les inviter à discuter sur l'application Hangouts.

Elle les a alors incités à se dévêtir en enregistrant une vidéo à leur insu, de façon à pouvoir ensuite les menacer s'ils ne lui transféraient pas d'argent.

Une telle situation peut être évitée en mettant ses comptes privés, en refusant les discussions avec les inconnus et en ne divulgant pas d'informations personnelles.

Le service de police précise par voie de communiqué que les adresses courriel utilisées dernièrement ressemblaient à lenaageron21@gmail.com ou lena.ageron7@gmail.com.

"Il est important de se rappeler que dans tous types de fraudes par l’entremise d’internet et des réseaux sociaux, lorsque la situation à l’air trop belle pour être vraie, elle cache vraisemblablement quelque chose de suspect." - Service de police de la Ville de Lévis, par communiqué.

La police ajoute que si une personne est victime d'un fraudeur, elle doit cesser de communiquer avec lui, suspendre ses comptes sans les supprimer, ne pas envoyer d'argent et contacter la police.