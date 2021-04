Automobilistes: armez-vous de patience pour cet été

La patience des automobilistes de la région de Québec sera fortement mise à l'épreuve, cet été.

Dans un point de presse ce matin, le MTQ a mis en évidence les impacts à prévoir par l'élargissement de l'autoroute Henri-IV, entre Charest et Félix-Leclerc, et celui de Laurentienne nord, entre Jean-Talon et de la Faune.

La réfection d'Henri-IV ainsi que celle de trois structures entre les ponts et le chemin St-Louis est aussi au programme, ainsi que l'asphaltage de portions de Félix-Leclerc, entre Henri-IV et Henri-Bourassa.

Les viaducs du chemin des Quatre-Bourgeois seront reconstruits, comme ceux de la 1ère avenue sur Félix-Leclerc.

Sur la Rive-Sud, l'asphaltage d'une portion de près de 4,5km est prévue sur la 73 près des ponts, ainsi que la réfection d'un ponceau sous l'autoroute 20, à l'est du boulevard Kennedy.

Les automobilistes et vacanciers seront donc invités à bien planifier leurs déplacements, particulièrement entre le 26 juin et le 15 juillet et entre le 3 et le 20 août.