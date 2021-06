Bienvenue en zone jaune !

Québec et Chaudière-Appalaches passent en zone jaune dès aujourd'hui, comme la plupart des régions.

Il est donc possible d'accueillir une autre bulle familiale à l'intérieur de se résidences.

Dans les bars et restaurants, les occupants de deux résidences pourront s'asseoir à la même table. Les bars devront toutefois limiter leur capacité à 50%, la vente d'alcool devra se terminer à 23h pour une fermeture à minuit.

Au travail, le port du masque en tout temps n'est plus obligatoire, si la distanciation peut être respectée ou si une barrière physique est en place. Par ailleurs, le télétravail est recommandé, mais n'est plus obligatoire.

Les sports et loisirs supervisés avec contact sont autorisés pour un maximum de 25 personnes, alors que celles non supervisées sont limitées à 12 personnes. Les compétitions et tournois sont interdits.

250 personnes pourront maintenant se rassembler dans un lieu de culte, mais les mariages et funérailles sont limités à 50 personnes.

Le passage en zone verte pourrait avoir lieu à partir du 28 juin, si tout se passe bien.