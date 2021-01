Bilan COVID : 234 cas s'ajoutent à Québec et dans Chaudière-Appalaches

Après des bilans plus problématiques pour Québec et Chaudière-Appalaches au cours de la période des Fêtes, la situation s'améliore. La Santé publique rapporte respectivement 142 et 92 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Il est toutefois encore trop tôt pour faire un lien avec la mise en place du couvre-feu.

17 nouveaux décès s'ajoutent toutefois dans la Capitale-Nationale, l'un des plus importants bilans à ce niveau jusqu'ici.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches confirme de son côté un nouveau décès. 35 personnes sont hospitalisées, dont 8 en soins intensifs et 4300 vaccins ont été administrés.

Au chapitre des éclosions, le plus grand nombre, soit 59, se trouvent en entreprise et 28 en CHSLD, résidences pour aînés et autres milieux de soins. Seules trois éclosions sont actuellement rapportées en milieu scolaire dans Chaudière-Appalaches.

Dans la province, on confirme 1934 nouveaux cas de COVID-19 et 45 nouveaux décès depuis 24 heures.

1 497 personnes hospitalisées, soit une hausse de 61, dont 221 sont aux soins intensifs. Plus de 99 500 doses de vaccin ont par ailleurs été administrées jusqu'ici.

Plus de détails à venir...