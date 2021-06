Boufeldja Benabdallah candidat pour Équipe Savard

Le cofondateur du Centre culturel islamique Boufeldja Benabdallah fera le saut en politique municipale.

Il sera candidat pour l'équipe de Marie-Josée Savard, dans le district de Cap-aux-Diamants, lors de l'élection du 7 novembre prochain.

Mme Savard a rappelé que lors de l'annonce de sa propre candidature, elle souhaitait être une politicienne rassembleuse.

"L’arrivée de Boufeldja vient appuyer cette volonté et envoie un signal clair que c’est au sein de mon équipe que nous bâtirons un avenir prospère et inclusif pour les citoyennes et citoyens de Québec." Marie-Josée Savard, candidate à la mairie de Québec.