Bruno Marchand officialise sa candidature à la mairie de Québec

GOSSELIN LE FÉLICITE, LABEAUME NE LE CONNAIT PAS

Invité à commenter en marge d'un point de presse ce matin, le maire de Québec a simplement répété "qu'il ne le connaît pas". M.Labeaume demeure par ailleurs avare de commentaires concernant son propre avenir politique, tout en ajoutant que son équipe est déjà au travail en vue de la prochaine élection.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a quant à lui salué cette nouvelle candidature par voie de communiqué. Il estime qu'il s'agira d'une voix de plus pour débattre de nouvelles idées, mais souligne que son parti demeure le seul à s'opposer au projet de tramway.

"Je félicite Bruno Marchand pour son arrivée dans la course à la mairie de Québec. Plus il y a de candidats, plus il y a des idées, ce qui démontre une démocratie en santé. Bientôt, Québec 21 proposera à la population de Québec, un projet de transport en commun différent, viable, visionnaire et voulu. Les citoyennes et citoyens de Québec pourront choisir le projet qui répond le mieux à leur besoin. Maintenant que nous savons que tous les chefs en lice sont en faveur du projet de tramway du maire Labeaume, mon équipe et moi demeurons la véritable alternative lors de la prochaine élection !" - Jean-François Gosselin, chef de Québec 21.