Budget Girard: retour à l'équilibre budgétaire reporté de deux ans

Québec repousse l'atteinte de l'équilibre budgétaire de deux ans, soit à 2027-2028.

Lors du dépôt de son budget cet après-midi, le ministre des Finances Éric Girard a confirmé un déficit de 15G$ en 2020-2021 et de 12,3G$ l'année suivante, en raison des mesures mises en place pour aider à la relance de l'économie de la province.

La situation actuelle oblige donc le gouvernement Legault à agir avec précaution, estime M.Girard.

"Nous allons revenir à l'équilibre budgétaire, mais nous ne réaliserons ce retour qu'après avoir vaincu la pandémie, retrouvé le plein emploi et rétabli la croissance économique." - Éric Girard, ministre des Finances du Québec.

Québec prévoit un retour au plein emploi d'ici deux ans et une croissance économique de plus de 4% par année d'ici-là, tout en maintenant un objectif de croissance annuel de 2% par la suite.

Le ministre des Finances a par ailleurs chiffré les coûts de la pandémie à 30G$ sur 5 ans.

M.Girard a tenu à mettre en lumière la résilience de la population québécoise depuis le début de la pandémie et à souligner la grande capacité d'adaptation des entrepreneurs au cours des derniers mois. Il ajoute que les contribuables n'auront pas à assumer de nouvelles hausses de taxes ou d'impôts.

Parmi les investissements annoncés, une somme de 10G $ sur 5 ans dans le réseau de la santé.

Les étudiants inscrits à temps plein auront quant à eux droit à une aide de 100$ par session pendant un an et à la suspension des intérêts sur les prêts étudiants pour la même période. D'ici 2022, 170M$ serviront à accompagner ceux du primaire et du secondaire ayant pris du retard au cours de la pandémie.

252M$ seront alloués d'ici 2026 au bien-être des enfants en difficulté et 288M$ seront alloués en santé mentale d'ici 2026.

Une somme de 2G$ est par ailleurs prévue, notamment pour aider au maintien à domicile des aînés.

Le ministre Éric Girard précise que son budget se veut un budget de confiance en l'avenir, alors que la vaccination de la population s'accélère.