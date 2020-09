Capitale-Nationale: 92 cas s'ajoutent

Pour une troisième journée consécutive, la Capitale-Nationale compte 92 nouveaux cas de COVID.

Déjà hier, le maire de Québec Régis Labeaume montrait de l'inquiétude face à la situation.

"Honnêtement, je pense qu'on est en train de l'échapper. Je pense qu'on est en train de l'échapper d'aplomb, à part ça. Et moi, si ça continue, j'ai l'impression qu'on s'en va dans le rouge, pis le rouge, ça veut dire le mur. Je pense qu'on s'en va dans le mur." - Régis Labeaume, maire de Québec.

M.Labeaume insiste sur l'importance de continuer de fréquenter les commerces, mais il faut redoubler d'attention concernant le respect des règles sanitaires.

Quant aux cliniques de dépistage, celle à l'auto du site d'ExpoCité est maintenant fermée, notamment pour des raisons de froid et de baisse d'achalandage.

Rappelons que pour accéder à la clinique ambulatoire située sur le même site, il est nécessaire d'être d'abord passé par l'un des centres de dépistage de Fleur de Lys ou du Parc Colbert pour obtenir un coupon de rendez-vous.

Du côté de Chaudière-Appalaches, le bilan de ce matin fait état de 46 nouveaux cas. 12 hospitalisations se sont aussi ajoutées, dont 4 sont aux soins intensifs.

L'un des nouveaux cas confirmés touche la ressource d'hébergement Le Crystal, à Thetford Mines, où 23 cas sont toujours actifs chez les résidents et 12 chez les travailleurs, en plus d'un décès.

À travers la province, 489 nouveaux cas sont enregistrés, en plus de 20 nouvelles hospitalisations, mais aucun décès dans les derniers 24 heures.

On déplore toutefois un décès de plus pour la période entre le 15 et le 20 septembre.