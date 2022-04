Carl Girouard était calme et coopératif après les meurtres dans le Vieux-Québec

Carl Girouard était calme après l'attaque au sabre dans le Vieux-Québec le 31 octobre 2020 et il est apparu pour plusieurs comme étant normal.

C'est ce qui ressort des témoignages entendus aujourd'hui à son procès.

Les policiers, les ambulanciers et le personnel médical qui ont eu des interactions avec l'accusé dans les heures qui ont suivi son arrestation, on dit qu'il était calme, peu loquace et qu'il a pleinement collaboré tout au long du processus.

Un enquêteur des crimes majeurs du SPVQ a raconté que l'interrogatoire de l'homme de 26 ans a duré près de 5 heures et demie, mais que pendant un peu plus de deux heures, il n'a pas dit un mot.

Le procès de Carl Girouard a été ajourné à jeudi alors que sera entendue la pathologiste qui a réalisé les autopsies sur les corps des deux victimes, Suzanne Clermont et François Duchesne.