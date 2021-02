Chaudière-Appalaches: certains secteurs très près de la zone orange

Certains secteurs de Chaudière-Appalches seraient très près du palier orange, reconnaît le CISSS dans un communiqué transmis ce matin.

Malgré cela, la direction tient à préciser que les ajustements aux mesures sanitaires annoncés hier par le gouvernement Legault sont les mêmes pour tous.

Selon les données du CISSS de Chaudière-Appalaches, c'est dans les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins que la situation est la plus problématique, alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 rapporté y est deux fois plus élevé.

Questionné au cours d'un point de presse plus tôt aujourd'hui, le maire de Lévis a rappelé que les difficultés vécues en Beauce actuellement étaient constatées dans sa ville il y a quelques mois à peine. Gilles Lehouillier estime donc que les critiques sont inutiles et qu'il faut plutôt faire preuve de solidarité.

"Je pense que tous les préfets des MRC de la Beauce souhaitent vraiment qu'on suive toutes les consignes, donc je pense que cette volonté-là est commune. Poursuivons dans ce sens là et essayons de voir quels sont les ingrédients qu'on peut faire de plus pour que ça marche encore plus." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Rappelons qu'en zone rouge, les commerces non-essentiels, incluant les salons de coiffure et d'esthétique, les musées et les bibliothèques, pourront rouvrir leurs portes à partir du lundi 8 février. Les activités extérieures regroupant un maximum de quatre personnes seront également autorisées.

Quant au couvre-feu, il demeure en vigueur de 20h à 5h. Les rassemblements dans les résidences privées et sur les terrains privés sont toujours interdits et le télétravail obligatoire se poursuit.

La région de Chaudière-Appalaches enregistre aujourd'hui 65 nouvelles infections de COVID-19, un bond de 43 cas en 24 heures. Deux décès sont aussi rapportés.

Au total dans la dernière semaine, ce sont 24 décès qui ont été rapportés en Chaudière-Appalaches.