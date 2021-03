Chaudière-Appalaches : rendez-vous des 75 ans et plus

Les personnes âgées de 75 ans et plus de Chaudière-Appalaches et leurs proches aidants peuvent à leur tour prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19.

La population concernée est invitée à le faire via le quebec.ca/vaccinCOVID. Toutefois, ceux qui sont dans l'impossibilité de le faire peuvent également composer le 1-877-644-4545.

Quatre centres de vaccination massifs sont ouverts 7 jours sur 7, soit le Centre de congrès de Lévis, l'Hôtel L'Oiselière de Montmagny,

le Georgesville de St-Georges et le Centre des congrès de Thetford Mines.

Six sites de vaccination de proximité ouvrent également cette semaine pour faciliter l'accès aux personnes vulnérables. Il s'agit des CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, Disraeli, Lac-Etchemin, Laurier-Station, Ste-Marie et St-Lazare de Bellechasse.

Plus de 23 200 doses de vaccins ont été administrées jusqu'ici en Chaudière-Appalaches.

MOINS DE 10 NOUVELLES INFECTIONS

Chaudière-Appalaches conserve un bilan de moins de 10 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. Selon les plus récentes données de la Santé publique, 9 personnes ont contracté la maladie depuis hier.

Dans la Capitale-Nationale, 31 nouvelles infections sont rapportées, ainsi que trois décès supplémentaires.

Au total dans la province, 650 nouveaux cas et 12 décès sont confirmés pour les dernières 24 heures.