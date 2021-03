Collecte des résidus alimentaires: l'opinion des citoyens

Au terme d'un projet pilote de 6 semaines réalisé l'automne dernier, la Ville de Québec a arrêté son choix de sac pour la collecte des résidus alimentaires.

Rappelons que parmi les 8000 ménages qui se sont portés volontaires, 2000 ont été sélectionnés pour évaluer deux formats de bacs à compost et deux formats de sacs. Le sac idéal sera de format 13 litres, de couleur mauve et facile à nouer, alors que le bac maintiendra le sac en place, possédera un couvercle et sera de volume correspondant au sac.

Au terme de l'étude, 83% des participants disent avoir constaté une baisse de leur quantité de déchets, dont les trois quarts estiment la diminution à plus de 40%.

Selon l'évolution de la pandémie, les entreprises pourraient à leur tour être sollicitées pour un projet pilote en avril prochain, alors que les citoyens seront à nouveau consultés en juin affirmer de confirmer le choix du sac considéré comme idéal.

L'ensemble des résidents de Québec recevra gratuitement le matériel nécessaire à la collecte en 2022, à la suite de l'inauguration de l'usine de biométhanisation.