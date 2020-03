Coronavirus : des élèves de la Beauce rapatriés d'Italie

Un groupe de 37 élèves de la polyvalente Benoît Vachon à Sainte-Marie en Beauce sont rapatriés d'Italie en raison du coronavirus.

Ils ont été forcés d'écourter leur voyage de cinq jours par souci de gestion de risque. Ils arriveront ce soir en sol québécois.

Le gouvernement canadien recommande depuis lundi d'éviter les voyages non essentiels en Italie, ce qui a motivé la décision de la Commission scolaire Beauce-Etchemin

Les jeunes, accompagnés par trois adultes, devaient d'ailleurs visiter Venise où la présence du COVID-19 s'amplifie particulièrement. Ils se sont envolés pour l'Europe le 28 février avec un retour prévu le 9 mars.

L'Italie pourrait d'ailleurs annoncer dans les prochaines heures qu'elle fermera toutes les écoles et universités du pays jusqu'à la mi-mars. La mesure est déjà en vigueur dans le nord du pays.

Plus de 2 500 Italiens ont été infectés par le coronavirus et 79 en sont morts. Il s'agit principalement de personnes âgées de 80 ans et plus.