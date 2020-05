Coronavirus : le bilan revu à la baisse dans Chaudière-Appalaches

Les autorités recensent 1 222 personnes contaminées dans la grande région de Québec en date du 30 avril, soit une hausse de 23 cas en 24 heures.

La Capitale-Nationale enregistre 835 (+28) infections à la COVID-19 alors qu'il y en a 387 (-5) en Chaudière-Appalaches. C'est cinq cas de moins qu'hier sur la Rive-Sud puisque le CISSS a retiré de son bilan les cas qui ont été pris en charge à l'extérieur de la région.

On ne rapporte aucune nouvelle victime sur la Rive-Sud. Le nombre de décès grimpe cependant à 48 à Québec alors qu'on déplore deux nouveaux décès. Le total est donc de 55 dans les deux régions combinées.

On apprenait hier qu'un sixième foyer d'éclosion s'était déclaré au CHSLD privé Saint-Jean-Eudes. Un septième s'est ajouté ajouté qu'un usager et un employé du CHSLD du Boisé (privé conventionné) ont reçu un diagnostic positif. Les autorités sanitaires surveillent aussi de près l'Hôpital Jeffey Hale, le CHSLD Paul-Triquet, le CHSLD Le Faubourg, le Manoir Courville et Les Jardins d'Évangéline.

