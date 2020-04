CORONAVIRUS Le maire Labeaume est fier des citoyens

Pendant que le gouvernement Legault analyse région par région comment il procédera au déconfinement, le maire de Québec, Régis Labeaume, se montre fier et impressionné par le comportement des citoyens de la capitale face à la pandémie.

619 personnes ont reçu un diagnostic positif de la COVID-19 dans la Capitale-Nationale (412) et Chaudière-Appalaches (207). Il s'agit d'une hausse de 42 cas depuis 24 heures.

On déplore également 8 décès, dont 2 sur la Rive-Sud.

Les chiffres demeures stables au chapitre des hospitalisations avec 42 personnes soignées dans un établissement de santé, dont 12 aux soins intensifs.

Je remercie les gens de Québec. De la façon dont on se comporte collectivement, on a des chances d'être dans les premières villes et régions à s'en sortir. C'est important aussi. On va peut-être être les premiers à redémarrer. Ça peut juste être bénéfique pour tout le monde.

- Régis Labeaume