COVID-19 : 265 nouveaux cas pour la Capitale-Nationale et 68 en Chaudière-Appalaches

265 nouveaux cas de COVID s'ajoutent dans la région de la Capitale-Nationale et 68 en Chaudière-Appalaches.

Dans cette région, 34 personnes sont hospitalisées, dont 7 en soins intensifs, alors qu'on compte un total de 24 décès après l'annonce de 5 nouveaux décès au cours de la dernière fin de semaine.

Une éclosion est par ailleurs confirmée à l’Hôpital de Saint-Georges, avec trois cas actifs chez les usagers et cinq chez les travailleurs.

Une autre éclosion touche l’Hôpital de Thetford Mines, avec un cas actif chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Du côté de l’Hôtel-Dieu de Lévis, on compte 10 cas actifs chez les usagers et 17 cas actifs chez les travailleurs, de même qu’un décès.

Du côté des milieux d'hébergement, le CISSS de Chaudière-Appalaches confirme une éclosion à la RPA Accès Santé Services Plus de Thetford, où six cas sont rapportés chez les usagers et moins de cinq cas chez les travailleurs. Un nouveau cas s'ajoute à la résidence Jazz de Lévis, portant le total à 19 cas chez les résidents et moins de cinq chez les travailleurs.

Dans la province, de la transmission communautaire est maintenant rapportée dans l'ensemble des régions.

1 191 nouveaux cas sont confirmés aujourd'hui, en plus de 6 décès, dont deux dans les dernières 24 heures.

Le nombre d’hospitalisations est en hausse de 27 pour un total de 361 dont 62 aux soins intensifs.

25 203 prélèvements ont été réalisés le 3 octobre.

Peu de constats d'infraction, malgré le passage en zone rouge

Trois résidents de Lévis ont reçu des constats d'infraction de 1000$ pour avoir refusé de mettre fin à leur party, samedi soir.

Tel que prescrit, les policiers ont d'abord fait un rappel des règles en vigueur aux personnes présentes dans la résidence du secteur St-Jean-Chrysostome.

Après avoir constaté que plusieurs ne résidaient pas à cette adresse, ils leur ont demandé de quitter les lieux.

Les fêtards ont toutefois refusé malgré un deuxième avertissement, forçant les patrouilleurs à sanctionner trois individus dans la vingtaine.

Au total, le SPVL est intervenu à 54 reprises depuis le 1er octobre, dont trois dans des résidences privées.

14 avertissements ont été émis et 25 appels d'intervention ont été reçus.

À Québec, la police n'a remis que deux rapports d'infraction généraux à des commerces et aucun constat dans la population, malgré 111 appels reçus au 911.

43 avis verbaux sont tout de même signalés.

Rappelons que Québec interdit tout rassemblement intérieur et extérieur dans certaines régions, dont Québec et Chaudière-Appalaches, depuis leur passage en zone rouge le 1er octobre.