COVID-19: 68M$ pour limiter les impacts financiers

Les municipalités de région de la Capitale-Nationale recevront une aide de 68M$ de Québec et Ottawa afin de les aider à couvrir les dépenses liées à la COVID-19.

"Nous comprenons que les derniers mois n'ont pas été faciles, et je désire souligner la résilience dont font preuve nos maires et mairesses de la région, avec qui j'échange régulièrement depuis le début de la pandémie.​" - Geneviève Guilbault, ministre responsable de la région et vice-première ministre.