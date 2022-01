COVID-19: Bilan semblable à celui d'hier dans la région de Québec

Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont pratiquement stables aujourd'hui dans la grande région de Québec.

On en compte 3 de plus qu'hier pour un total de 388 dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Il y a 34 patients aux soins intensifs, soit un de plus qu'il y a 24 heures.

Le virus a provoqué 12 nouveaux décès, dont 9 dans la Capitale-Nationale.