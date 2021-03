COVID-19: forte hausse du nombre de cas en Chaudière-Appalaches

Le bilan de la région de Chaudière-Appalaches est en forte augmentation depuis 24 heures, alors que 33 nouvelles infections sont rapportées. C'est 27 de plus qu'hier et deux fois plus que la moyenne de la dernière semaine.

La Capitale-Nationale rapporte de son côté une hausse de 10 nouveaux cas depuis hier, pour un total de 45. La moyenne quotidienne était de 40 depuis une semaine.

À travers la province, la Santé publique rapporte 656 cas et 4 décès dans son dernier bilan dévoilé aujourd'hui.

Le nombre d'hospitalisations est en hausse de 6 depuis 24 heures.

Plus de détails à venir...