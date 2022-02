COVID-19 l 16 décès pendant la fin de semaine dans la région

La grande région de Québec a enregistré 16 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 depuis la publication du bilan de vendredi.

Au chapitre des hospitalisations, on en compte 18 de plus que vendredi dans la Capitale-Nationale et 12 de moins en Chaudière-Appalaches.

223 personnes sont hospitalisées sur la Rive-Nord et 93 sur la Rive-Sud.

Dans les unités de soins intensifs des centres hospitaliers de deux régions, on retrouve 26 patients.

1 433 nouveaux cas confirmés par tests PCR se sont ajoutés au bilan de la région de Québec depuis vendredi.

Capitale-Nationale

223 hospitalisations (+22)

19 patients en soins intensifs (+1)

3 nouveaux décès

267 nouveaux cas (-)

Chaudière-Appalaches

3 hospitalisations (+7)

7 patients en soins intensifs (=)

2 nouveaux décès

161 nouveaux cas (+)

BILAN NATIONAL

Légère hausse des hospitalisatins lundi au Québec.

Il y a 14 patients de plus qu'il y a 24 heures dans les hôpitaux de la province pour un total de 2 425.

178 personnes reçoivent de soins intensifs.

Le Québec ajoute lundi 20 décès à son bilan.