COVID-19: Le premier vaccin de la province donné à Québec

La première Québécoise à recevoir le vaccin contre la COVID-19 est une octogénaire de Québec.

Gisèle Lévesque, 89 ans, réside au CHSLD St-Antoine, dans le secteur Duberger. Elle a été vaccinée vers 11h25 ce matin, quelques heures seulement après l'arrivée des premières doses du vaccin de Pfizer/BioNTech.

Le premier ministre François Legault n'a pas manqué de souligner l'événement, via son compte Twitter.

La campagne de vaccination est commencée au Québec!



Madame Gisèle Lévesque de Québec est la première à avoir reçu le vaccin.

On va d'abord vacciner les résidents des CHSLD et nos travailleurs de la santé.



On voit la lumière au bout du tunnel. Gardons espoir! pic.twitter.com/E7Xmm32jTx