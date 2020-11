COVID-19: Lévis dédie une équipe pour aider les entreprises

La Ville de Lévis met en place une équipe dédiée à transmettre l'information concernant les bonnes pratiques en entreprise pour faire face à la COVID-19.

Ces 12 employés, provenant de la Direction de l’urbanisme et du Service de la sécurité incendie, seront prêtés temporairement pour répondre aux interrogations des entrepreneurs concernant les pratiques à adopter en milieu de travail.

Selon le conseiller stratégique en sécurité civile Gaétan Drouin, les nombreuses communications du gouvernement Legault et les modifications des mesures en fonction du palier d'alerte ont peut-être causé une certaine confusion.

"Un des enjeux, ce sont les nombreux décrets. On le voit actuellement, parce qu'on doit s'ajuster dans certaines régions du Québec, comme en Chaudière-Appalaches, parfois il peut y avoir certaines incompréhensions." - Gaétan Drouin, conseiller stratégique en sécurité civile.

Ce sont les nombreuses éclosions en Chaudière-Appalaches qui ont incité l'administration Lehouillier à collaborer avec la Santé publique et la CNESST pour mieux communiquer les mesures gouvernementales.

"Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de créer une chaîne de solidarité face à cette pandémie, pour faire en sorte qu'on transforme nos énergies un peu plus négatives ces temps-ci, et c'est normal, en énergies positives dans de l''action concrète sur le terrain et tous les petits gestes comptent." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.