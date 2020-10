COVID-19: plus de 200 cas et 9 décès dans la grande région de Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme 144 nouveaux cas de COVID-19, en plus de 6 décès, au cours des dernières 24 heures.

En Chaudière-Appalaches, on rapporte 67 nouveaux cas et 3 décès. Il s'agit d'une personne vivant à la résidence Le Crystal et deux autres résidant à domicile.

Dans cette région, des éclosions sont constatées dans 3 CHSLD, 7 RPA, 5 autres milieux d'hébergement, 6 autres milieux de soins, 10 écoles, 10 entreprises ainsi que dans 4 activités de loisir.

À l'Hôtel-Dieu de Lévis notamment, la COVID-19 touche maintenant 17 usagers et 21 travailleurs.

Dans la province, on enregistre 1 102 nouveaux cas, en plus de 21 décès.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 8 pour un total de 433, dont 67 aux soins intensifs.

En point de presse ce matin, le premier ministre a qualifiée d'"encourageante" l'apparente stabilité dans le nombre de nouveaux cas.

"Il semble y avoit une stabilisation sur le nombre de nouveaux cas. (...) La moyenne des sept derniers jours, c'est autour de 1000. (...) Ça veut dire que les efforts qu'on a faits depuis une semaine ou deux, ça a donné des résultats." - François Legault, premier ministre du Québec.

Il demande toutefois de poursuivre et augmenter les efforts au cours du congé de l'Action de grâce, en restant à l'intérieur des bulles familiales.

29 387 prélèvements ont été réalisés le 7 octobre.