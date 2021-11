COVID-19: Québec annonce plusieurs assouplissements

Le Québec annonce une série d'assouplissements aux règles sanitaires qui s'appliqueront dès le 15 novembre.

Dans les bars et les restaurants, il sera possible de danser et de rester debout en portant le masque.

Les karaokés seront permis à certaines conditions.

Dans les restos, on pourra assoir 10 personnes par table de 3 adresses différentes, et la signature d'un registre ne sera plus requise.

Les rassemblements privés sont toujours limités à 10 personnes.

Le port du masque ne sera plus demandé en classe aux étudiants du secondaire.

Le passeport vaccinal ne sera pas exigé pour les sports extérieurs sauf le ski alpin.

La Santé publique mettra fin à la directive concernant le télétravail obligatoire.

Le ministre de la Santé, Chisian Dubé, dit que le gouvernement va continuer de suivre la situation de très près, parce que le virus continue de circuler.

En ce qui concernant le temps des fêtes, le Dr Horacio Arruda dit qu'il est encore trop tôt pour se prononcer.