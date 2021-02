COVID-19: Québec espère des doses de vaccin rapidement

Le ministre de la Santé Christian Dubé martèle que le Québec sera prêt à reprendre la vaccination dès la réception de nouvelles doses. Celles-ci se font toutefois toujours attendre.

Des centres de vaccination ont été mis en place dans l'ensemble des territoires et le personnel est disponible.

Malgré cela, Christian Dubé rappelle que rien n'est possible sans l'intervention rapide d'Ottawa.

"En fait, c'est un peu comme si on avait une voiture neuve, bien réglée, puissante, solide, mais qu'on n'avait pas d'essence. C'est se qui se passe. Le gouvernement fédéral était incapable de nous fournir des vaccins, alors on s'accroche à la promesse du gouvernement fédéral qui nous dit qu'on va avoir toutes les dosses d'ici le 31 mars. Je veux que les Québécois sachent qu'on est prêts. Dès qu'on va recevoir de nouvelles doses, on va redémarrer la vaccination à grande vitesse." - Christian Dubé, ministre de la Santé.