COVID-19: situation toujours stable pour la grande région de Québec

La situation entourant la crise du nouveau coronavirus est relativement stable dans la région.

Dans la Capitale-Nationale, on comptabilise 27 nouveaux cas, pour un total de 917. De plus, un décès s'ajoute, portant le total à 54.

411 personnes sont par ailleurs considérées guéries.

Du côté de Chaudière-Appalaches, un total de 399 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19, soit 3 de plus par rapport à samedi, mais aucun nouveau décès ne s'est ajouté.

289 personnes sont toutefois maintenant rétablies.

La situation est par ailleurs plus encourageante au Manoir Liverpool, où on enregistre un 7e jour sans nouveau cas. Une éclosion est considérée terminée 28 jours après le dernier diagnostic positif.

Actuellement, 29 résidents et 14 membres du personnel de l'établissement sont infectés par la COVID-19.

À travers la province, on compte maintenant 31 865 cas de COVID-19, en hausse de 892, en plus de 1317 cas détectés en avril mais non comptabilisés en raison d'un problème informatique.

Une hausse de 69 décès est calculée, portant le total à 2205.

Le nombre d'hospitalisations a quant à lui légèrement augmenté de 16, pour atteindre 1754.

7258 Québécois sont également considérés comme rétablis.