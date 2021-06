Covid-19 Tendance stable à Québec

La courbe des infections reste stable dans la grande région de Québec avec l'ajoute de 15 nouveaux cas au bilan.

La Capitale-Nationale signale 7 infections alors que Chaudière-Appalaches en ajoute 8 depuis 24 heures.

Au chapitre des hospitalisations, il ne reste plus que six patients et il n'y a plus personne aux soins intensifs sur la Rive-Nord.

La situation est différente au sud du fleuve avec 9 lits occupés, dont 2 en soins intensifs.

Au Québec, on dénombre 127 nouveaux tests positifs et 2 décès additionnels.