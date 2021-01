COVID-19: une meilleure note pour Québec et Chaudière-Appalaches

Les régions de Québec et Chaudière-Appalaches ont connu une baisse marquée du nombre de nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures.

85 nouveaux cas et 4 nouveaux décès sont rapportés dans le dernier bilan pour la Capitale-Nationale. Des 104 personnes hospitalisées , 12 reposent présentement aux soins intensifs.

Les efforts de vaccination se poursuivent pour atteindre 19 262 doses administrées jusqu'ici dans la Capitale-Nationale.

On compte dans la région 57 éclosions dans des entreprises, 41 dans des milieux de vie pour aînés et autres milieux de soins et 5 dans des milieux d'enseignement ou services de garde.



De son côté, Chaudière-Appalaches comptabilise 45 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire. On y dénombre 33 hospitalisations, dont 10 en soins intensifs.

Ce sont maintenant 7 962 personnes qui ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches. Dans cette région, les éclosions se situent principalement dans les entreprises, soit 63 actuellement, contre 25 dans des milieux de vie pour aînés et autres milieux de soin, et un seul visant un établissement scolaire.

À travers le Québec, ce sont 1 634 nouveaux cas et 32 décès qui sont confirmés pour la journée d'hier.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 31 par rapport au bilan d'hier, pour un total de 1 491, dont 217 aux soins intensifs.