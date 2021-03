COVID-19: une quarantaine de nouvelles infections

Le dernier bilan de la Santé publique concernant les cas de COVID-19 est dans la continuité de ceux des dernières semaines pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, avec un total de 41 nouveaux cas.

30 nouvelles infections à la COVID-19 sont en effet confirmées dans la Capitale-Nationale pour la journée du 14 mars. Un décès est aussi déploré, portant le total à 999 depuis le début de la pandémie.

36 des personnes touchées reçoivent par ailleurs des soins dans les hôpitaux du CHU de Québec, dont 5 aux soins intensifs.

Du côté de Chaudière-Appalaches, la Santé publique rapporte 11 nouveaux cas. Des cinq personnes hospitalisées, une est aux soins intensifs.

La vaccination de la population en général suit son cours chez les 70 ans et plus, et 51 083 doses du vaccin ont été administrées jusqu'à maintenant dans la Capitale-Nationale et 27 631 en Chaudière-Appalaches, en date d'hier.

Cette semaine, la province de Québec doit recevoir plus de 100 000 doses de Pfizer, mais aucune dose de Moderna ni du vaccin AstraZeneca.

Au cours de la dernière semaine, 178 925 personnes qui ont été vaccinées, pour une moyenne quotidienne de 25 561 personnes vaccinées.