COVID: hausse des hospitalisations et 2 nouveaux décès en Chaudière-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, on compte deux décès et 17 hospitalisations de plus en lien avec la COVID-19 ce jeudi.

On signale 77 personnes hospitalisées, dont 3 en soins intensifs.

Dans la Capitale-Nationale, on note une baisse de 3 hospitalisations dans les dernières 24 heures pour un total de 122. Neuf

patients sont en soins intensifs, un de moins qu'hier.

Capitale-Nationale

122 hospitalisations (-3)

9 patients en soins intensifs (+1)

0 nouveau décès

116 nouveaux cas (-)

Chaudière-Appalaches

77 hospitalisations (+17)

3 patients en soins intensifs (-1)

2 nouveaux décès

114 nouveaux cas (-)

Au Québec: nouvelle baisse des hospitalisations.

1 364 personnes sont hospitalisées à travers la province, soit 17 de moins que la veille.

Parmi ces patients, 76 sont aux soins intensifs, une baisse de 6 par rapport à mercredi.

La province a enregistré 24 nouveaux décès dans les dernières 24 heures.