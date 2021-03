La Ville de Québec annonce la création d'un nouvel incubateur d'entreprises, chargé de l'émergence et de l'accompagnement d'entrepreneurs dans le domaine de l'environnement et des technologies propres.

2 Degrés s'installe dans les locaux du Cégep de Limoilou et travaillera en partenariat avec l'INRS.

Le maire de Québec Régis Labeaume rappelle toute l'importance de miser sur le secteur des technologies propres dans la Ville, puisqu'il regroupe plus de 100 entreprises et représente plus 2 500 emplois, pour un chiffre d’affaires de près de 585 M$.

"La création de 2 Degrés comme incubateur en technologies propres facilitera les maillages entre les entreprises, la formation et la recherche tout en réunissant les conditions gagnantes au démarrage d’entreprises dans ce secteur en émergence. Ce projet s’inscrit également dans la vision de la Zone d’innovation Littoral Est qui mise sur les technologies propres comme secteur prioritaire de développement." - Régis Labeaume, maire de Québec.

Le recrutement des premières entreprises s'amorcera dans les prochaines semaines, alors que l'accompagnement débutera en mai prochain.

Une aide de 700 000$ provenant du programme Vision entrepreneuriale Québec 2026 est allouée au projet. 157 projets ont déjà bénéficié de ce programme, soit une aide totale de 19M$ entre avril 2019 et mars 2020 dont les résultats ne sont pas encore connus.