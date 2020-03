D'autres accusations contre un présumé pédophile de Lac-Beauport

La pile d'accusations s'épaissit pour le présumé pédophile Jean-Roch Barbeau. Trois nouveaux signalements ont été déposés contre l'homme de 69 ans de Lac-Beauport, ce qui porte le total à huit plaignants.

Le retraité était déjà accusé de contacts sexuels sur trois garçons entre 2009 et 2017 à Sosua en République dominicaine, où il a travaillé pendant de nombreuses années comme guide touristique. Il aurait commis des gestes similaires sur deux autres mineurs dans les années 90 dans plusieurs régions du Québec.

Les plaintes additionnelles ont été déposées après la première comparution de Barbeau et permettent d'ajouter sept chefs d'accusation, dont grossière indécence, attentat à la pudeur et agression sexuelle. Les présumées victimes étaient toutes âgées de 11 ans et moins.

Le sexagénaire visionnait de la pornographie juvénile quand les policiers sont débarqués à son domicile ce matin, selon la Sûreté du Québec, ce qui pourrait lui valoir encore d'autres accusations.

Les agents aurait constaté les fait en vérifiant par sa fenêtre avant de cogner à sa porte pour procéder à son arrestation. Ils ont donc confisqué son matériel informatique pour analyse.