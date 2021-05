D'importantes quantités de stéroïdes saisies à Lévis

Deux perquisitions effectuées le 16 mai dernier ont permis la saisie d'importantes quantités de stéroïdes dans les secteurs de St-Romuald et St-Nicolas.

L'enquête de la police de Lévis s'est amorcée en avril dernier, concernant un individu très actif en matière de trafic dans la région de Québec.

Les enquêteurs ont en effet pu mettre la main sur une grande quantité de stéroïdes sous forme liquide et solide, en plus d'une bonne quantité de dérivés de cannabis, également sous forme liquide et solide.

Plus précisément, près de 36000 comprimés s'apparentant à des stéroïdes, près de 30 litres de substance liquide pouvant s'apparentant à des stéroïdes, environ 80 kg de différentes poudres entrant dans leur production, 1.8 kg de haschich et environ 10000 comprimés de médicament sous ordonnance ont été récupérés.