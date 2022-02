Dan Marino retrouvé sans vie chez sa mère

Le propriétaire du Mega Fitness Gym de Québec, Dan Marino, a été retrouvé sans vie cet avant-midi, dans une résidence de Boischatel à Québec.

Les services d'urgence ont reçu un appel pour un homme de 57 ans en arrêt cardio-respiratoire à l'intérieur d'une demeure de la rue Dugal, vers 11h.

Les premiers répondants ont effectué des manoeuvres de réanimation, mais l'homme n'a pu être ramené à la vie.

Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec pour établir les causes et circonstances du décès, mais aucune trace de violence n'était apparente sur le corps de Dan Marino.

Dan Marino et son Mega Fitness Gym ont fait la manchette le printemps dernier en raison d'une importante éclosion de COVID-19 responsable de plus de 700 infections et d'une dizaine de décès.