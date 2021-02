De l'aide réclamée pour les logements sociaux

Les villes de Québec, Montréal et Gatineau réclament l'aide du gouvernement Legault pour financer la construction de davantage de logements sociaux.

Dans un point de presse commun plus tôt aujourd'hui, leurs maires et mairesse ont fait valoir que les besoins, déjà importants avant la pandémie, ont explosé depuis un an.

"Offrir des logements abordables, c'est s'assurer que des personnes moins favorisées ne vivent pas dans des milieux délabrés" -Régis Labeaume, maire de Québec.

La Ville de Québec s'est donné l'objectif de construire 2 600 unités de logements d'ici 5 ans, dans le but de répondre aux besoins d'aînés, de personnes en situation d'itinérance ou en voie de l'être et des jeunes issus des services des programmes jeunesse.