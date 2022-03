Les restaurants Chez Ashton changent de mains.

Les propriétaires du casse-croûte Ti-Oui, de St-Raymond de Portneuf, prennent les rênes de l'entreprise de Québec reconnue pour sa poutine.

Émily Adam et Jean-Christophe Lirette, de jeunes trentenaires, projettent notamment de modernier des succursales et en ouvrir de nouvelles dans les prochaines années.

Les discussions étaient en cours depuis trois ans avec le fondateur, Ashton Leblond.

"On se sent privilégiés que M. Leblond nous ait choisis pour prendre la relève de l’entreprise qu’il a fondée. Au fil des années, nous avons fait nos classes dans le monde des affaires, et aujourd’hui, nous sommes prêts à relever ce défi. Nous sommes impatients de nous mettre au travail avec tous les équipiers. Ils sont au cœur du succès de Chez Ashton et nous avons très hâte de travailler avec eux." -