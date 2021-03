De nouvelles vérifications sur le traversier

Les mesures de sécurité de trois navires de la Société des traversiers du Québec seront renforcées à partir du 14 mars prochain.

Des agents de sécurité feront des vérifications visuelles sommaires des bagages et véhicules avant leur montée à bord des traverses de Québec-Lévis, Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola et Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine.

Il s'agit d'une exigence de Transports Canada pour s'assurer de l'absence d'armes prohibées, d'explosifs ou d'engins incendiaires sur les traversiers.

Par voie de communiqué, la STQ précise que les vérifications ne seront pas systématiques, mais ponctuelles et aléatoires. Elle ajoute "qu'elles ont pour but d’assurer la sécurité des passagers et que la STQ les appliquera de manière à éviter qu’elles nuisent à la fluidité du service."

Les passagers se verront interdire l'accès au navire en cas de refus d'une telle vérification.