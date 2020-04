Débordement du fleuve dans plusieurs secteurs de la région

La dizaine de cm de neige tombés la nuit dernière mêlée à la pluie et aux vents violents ont fait en sorte de provoquer des inondations, un peu partout dans la région. Ce moment de l'année y est propice dû au fait que nous sommes présentement en période de marées à forte amplitude.

Les secteurs du Vieux-Port de Québec et la Marina de Cap-Rouge sont les plus touchés à Québec. Sur la rive-sud, les municipalités de Montmagny et Saint-Michel-de-Bellechasse y ont également goûté.

Le SPVQ a dû procéder à la fermeture de la rue Dalhousie, entre la rue Saint-Paul et la rue du Petit-Champlain.

Mise à jour - 11h05 - Le SPVQ vient de procéder à la réouverture de la rue Dalhousie.

#Circulation | Rue Dalhousie est maintenant ouverte à la circulation. Merci de votre collaboration! — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) April 10, 2020

Ce n'est pas terminé

Selon un avis d'Environnement Canada, un débordement du littoral, le long de la côte, est à prévoir ce soir entre 19 h 30 et 22 h 30, au moment où la marée sera haute.

Avertissement d'onde de tempête en vigueur pour :

secteur de Bellechasse

secteur de Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans

secteur de Lévis

secteur de Québec

- Environnement Canada

À noter que de l'érosion côtière est possible dans les zones à risque.