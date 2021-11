Début d'incendie au Cégep Garneau

Le Cégep Garneau a dû être évacué vers 8h20 ce matin en raison de la présence de fumée sur plusieurs étages.

Après vérification, un début d'incendie a été constaté dans une salle électrique.

L'aggravation non probable a été déclarée environ une heure plus tard et la trentaine de pompiers appelés à intervenir procèdent actuellement la la ventilation du bâtiment.

#INCENDIE | 2e alarme | 1640 boulevard de l’Entente | Bâtiment du Cégep Garneau | Aggravation non-probable | Début d’incendie éteint au niveau d’une installation électrique | Évacuation de plusieurs pavillons du @CegepGarneau | Ventilation en cours pic.twitter.com/jdJCjVKfZx — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) November 10, 2021

De son côté, la direction a fait savoir que l'établissement demeurerait fermé pour la journée.

Plus de détails à venir...