Décès d'un ancien recteur de l'Université Laval

L'Université Laval annonce le décès de l'ancien recteur Michel Gervais.

Il est mort dimanche à l'âge de 77 ans.

Monsieur Gervais a été recteur de l'université pendant 10 ans de 1987 à 1997.

Sous sa gouverne, l'Université Laval a connu une croissance importante du financement de la recherche ainsi qu'un développement sans précédent de son parc immobilier avec la construction des pavillons J.-A.-DeSève, La Laurentienne, Charles-Eugène-Marchand et Alphonse-Desjardins ainsi que l'agrandissement et la rénovation des pavillons Abitibi-Price, Adrien-Pouliot et Maurice-Pollack, sans compter le déménagement de l'École des arts visuels dans l'édifice La Fabrique.

Après son rectorat, monsieur Michel Gervais est devenu président de la Commission des universités sur les programmes, directeur de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ainsi que président de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux.